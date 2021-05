Bei Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei sind in Ost-Jerusalem nach jüngsten Angaben mehr als 200 Menschen verletzt worden.

Wie der Palästinensische Rote Halbmond berichtet, sind 88 Personen in Krankenhäuser gebracht worden. Viele seien von Gummigeschossen getroffen worden. Auf israelischer Seite wurden nach Angaben der Polizei 17 Beamte verletzt. Vor der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg hatten Gläubige Agenturberichten zufolge die Sicherheitskräfte mit Steinen attackiert. Die Zusammenstöße ereigneten sich vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in den von Israel besetzten Gebieten. Palästinenserpräsident Abbas machte Israel für die Eskalation verantwortlich. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas kündigte Vergeltung an. Das US-Außenministerium und der UNO-Sondergesandte Wennesland zeigten sich besorgt über die anhaltende Gewalt in Jerusalem und im Westjordanland. Beide riefen zu Mäßigung auf.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.