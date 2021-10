Bundeskanzlerin Merkel hat Jordaniens König Abdullah für dessen Einsatz für eine friedliche Zukunft der Palästinenser in einer Zwei-Staaten-Lösung mit Israel gedankt.

Die Sicherheit Israels sei am besten gewährleistet, wenn es auch für die Palästinenser einen Staat gebe, in dem sie leben könnten, sagte Merkel bei einem Treffen mit Abdullah in Berlin. Die Kanzlerin würdigte auch die Rolle des Königs als Verwalter der Heiligen Stätten in Jerusalem. Dies sei eine sehr wichtige und besondere Aufgabe.



König Abdullah erklärte, Merkels Hingabe, Ehrlichkeit und Leidenschaft seien wichtig gewesen für die Zusammenarbeit. Sie sei immer die Stimme der Vernunft und ein leuchtendes Beispiel menschlicher Würde gewesen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.