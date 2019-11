Nach einer von Ägypten vermittelten Waffenruhe herrscht im Gazastreifen gespannte Ruhe.

Ein Sprecher der militanten Palästinenser-Organisation "Islamischer Dschihad" bestätigte, dass seit vier Uhr 30 eine Feuerpause in Kraft getreten sei. Ägypten hatte in dem Konflikt mit Israel vermittelt. Außenminister Katz drohte den Islamisten allerdings mit Vergeltung, sollten sie erneut Raketen auf israelisches Territorium abfeuern. In den Gebieten nahe dem Gazastreifen war heute früh wieder Sirenengeheul zu hören. Ob Raketen auf israelischem Gebiet niedergingen, ist unklar. In der vergangenen Nacht war bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ein Dschihadisten-Kommandeur mit seiner Familie getötet worden.



In den vergangenen Tagen hatten militante Palästinenser als Vergeltung für die gezielte Tötung eines hochrangigen Dschihadisten hunderte Raketen abgeschossen.