Israels Regierungschef Netanjahu setzt große Hoffnungen in den Nahost-Friedensplan, den US-Präsident Trump bald vorstellen will.

Eine solche Gelegenheit gebe es nur einmal in der Geschichte, man dürfe sie nicht verpassen, erklärte Netanjahu. Oppositionsführer Gantz meinte, der Friedensplan könne es verschiedenen Akteuren im Nahen Osten ermöglichen, endlich eine historische Vereinbarung zu schließen.



Trump will sein Konzept in den nächsten Tagen veröffentlichen. Ein genaues Datum dafür gibt es nicht. Anfang nächster Woche werden Netanjahu und Gantz in Washington erwartet.



Der Friedensplan ist maßgeblich von Trumps Schwiegersohn Kushner erarbeitet worden. Nachdem, was bisher bekannt wurde, setzt er im ökonomischen Teil auf Wirtschaftshilfen für die Palästinenser. Zum politischen Teil hatte Kushner erklärt, dass darin nicht von einer Zwei-Staaten-Lösung die Rede sein werde.