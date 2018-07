Bei neuen Protesten an der Grenze zu Israel ist im Gazastreifen ein Palästinenser getötet worden.

Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, wurde der 43-Jährige in der Nähe von Chan Junis erschossen. Zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden. Von Seiten der israelischen Armee hieß es, man prüfe die Berichte.



Zuvor hatten die israelischen Behörden den Zugang zur Al-Aksa-Moschee in Jerusalem vorübergehend geschlossen. Vorausgegangen waren Zusammenstöße zwischen palästinensischen Gläubigen und der Polizei nach dem Freitagsgebet.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.