Die Palästinensische Autonomiebehörde und die Arabische Liga setzen auf einen Kurswechsel in der Nahost-Politik der USA unter einem künftigen Präsidenten Biden.

Es sei zu hoffen, dass die neue US-Regierung eine aktivere und positive Rolle spielen werde, um das Ziel eines unabhängigen Palästinenserstaats zu erreichen, erklärten Palästinenserpräsident Abbas und der Generalsekretär der Arabischen Liga, Gheit, nach einem Treffen in Kairo. Abbas hatte nach Bidens Wahlsieg die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Beziehungen zu den USA geäußert.



In seiner Nahost-Politik hatte sich US-Präsident Trump an die Seite Israels gestellt und unter anderem Jerusalem als Hauptstadt anerkannt. Zugleich vermittelte er die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unter anderem der Vereinigten Arabischen Emirate mit Israel.

