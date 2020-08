UNO-Generalsekretär Guterres hat die Vereinbarung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen begrüßt.

Er sagte in New York, er habe die Hoffnung, dass damit auch die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern über eine Zwei-Staaten-Lösung wiederbelebt würden. Frieden im Nahen Osten sei wichtiger denn je.



Die Palästinenser reagierten jedoch mit Verärgerung auf die Annäherung. Die Vereinbarung sei ein Betrug an der palästinensischen Sache, heißt es in einer Erklärung des Präsidenten der Autonomiebehörde, Abbas. Er forderte ein Dringlichkeitstreffen der Arabischen Liga und rief den palästinensischen Botschafter aus Abu Dhabi zurück. Auch die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen verurteilte das Abkommen. Ägypten und Bahrain lobten die Vereinbarung hingegen.



Der Vertrag, der volle diplomatische Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorsieht, soll nach Angaben der USA in etwa drei Wochen unterzeichnet werden. Im Gegenzug will Israel seine Annexionspläne im Westjordanland vorerst aussetzen. Premierminister Netanjahu wertete die Einigung als Beginn einer "neuen Ära" für den Nahen Osten. US-Präsident Trump, der die Verständigung vermittelt hat, sieht einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr Sicherheit, Wohlstand und Frieden im Nahen Osten. Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Gargasch, sprach von einem kühnen Schritt in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung.