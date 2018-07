Nach ihrer Entlassung aus einem israelischen Gefängnis ist die Palästinenserin Ahed Tamimi von Palästinenserpräsident Abbas empfangen worden.

Abbas lobte, die 17-Jährige sei Vorbild für den Kampf um Freiheit, Unabhängigkeit und einen eigenen Staat. Er hatte Tamimi und ihre Familie in seinem Amtssitz in Ramallah begrüßt.



Die Palästinenserin war fast acht Monate lang in Israel in Haft. Sie stand wegen eines tätlichen Angriffs auf einen israelischen Soldaten vor einem Militärgericht. Tamimi hatte den Mann vor laufender Kamera ins Gesicht geschlagen. In arabischen Medien wurde die damals 16-Jährige als Symbolfigur des Widerstands gegen die israelische Besatzung gefeiert.

