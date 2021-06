Östlich von Jerusalem hat nach Angaben des israelischen Militärs eine Palästinenserin versucht, mit einem Auto Soldaten zu rammen.

Sie sei anschließend mit einem Messer in der Hand ausgestiegen. Soldaten hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, die 29-Jährige sei an einem Kontrollpunkt der Armee erschossen worden.



Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten ist angespannt. Erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe mit der Hamas hatten in der Nacht israelische Kampfflugzeuge wieder Einrichtungen der Palästinenserorganisation im Gazastreifen angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf den Abschuss von Brandballons aus dem Küstenstreifen auf israelisches Gebiet gewesen, teilte die israelische Armee über Twitter mit.

