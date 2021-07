Die ehemalige UNO-Menschenrechtskommissarin Pillay soll die Untersuchung der jüngsten Gewalteskalation im Nahen Osten leiten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen geht es um mögliche Menschenrechtsverletzungen in Israel und in den Palästinensergebieten sowie um deren Ursachen. Israel hatte die Einrichtung des Untersuchungs-Ausschusses kritisiert und dem Menschenrechtsrat Voreingenommenheit vorgeworfen.



Ein erster Bericht wird für Juni 2022 erwartet. Im vergangenen Mai hatten Palästinenser vom Gazastreifen aus hunderte Raketen auf Israel abgeschossen. Das israelische Militär reagierte mit Luftangriffen auf Ziele in dem Palästinensergebiet. Bei den Auseinandersetzungen wurden nach Angaben aus Gaza 260 Palästinenser getötet. Durch Raketenangriffe gab es in Israel 13 Tote.

