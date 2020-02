Die Europäische Union hat sich gegen den Nahost-Plan von US-Präsident Trump positioniert.

Der Außenbeauftragte Borrell teilte mit, die Vorschläge zur Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern wichen von internationalen Vereinbarungen ab. Die EU befürworte vielmehr eine Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von 1967 mit einem "gleichwertigen Austausch" von Land. Israel und ein unabhängiger, demokratischer Staat Palästina sollten Seite an Seite in Frieden und gegenseitiger Anerkennung leben. Dafür brauche es direkte Verhandlungen zwischen beiden Parteien. Trump hatte in der vergangenen Woche einen Plan vorgestellt, der zwar ein eigenes Staatsgebiet für die Palästinenser vorsieht. Die Umsetzung wäre jedoch mit erheblichen Einschränkungen verbunden, die von der Fatah im Westjordanland und der Hamas im Gazastreifen als unannehmbar zurückgewiesen wurden.



Unter anderem würde Israel ganz Jerusalem als Hauptstadt zugewiesen, während die Palästinenser ihre zentralen Verwaltung lediglich in einem Außenbezirk einrichten dürften. Außerdem wäre Israel die Annexion des Jordantals und von Gebieten mit bereits bestehenden Siedlungen erlaubt.