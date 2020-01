Im Nahen Osten gibt es schon länger keine Visionen mehr, keinen Frieden und noch nicht einmal einen Friedensprozess. Da ist es gut, dass endlich mal wieder über Landkarten gesprochen wird. Eine Landkarte auf Seite 41 des sogenannten Friedensplans von Donald Trump. Die zeigt, welches Land Israel zugesprochen werden könnte und welches den Palästinensern. Es ist nicht alles schlecht auf dieser Karte. So soll der völlig überbevölkerte Gazastreifen deutlich erweitert werden. Auf Territorium, das aktuell noch zu Israel gehört. Ebenfalls geplant: Ein Tunnel zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland. "Future State of Palestine" steht auf der Karte. Und das Versprechen eines künftigen Staates Palästina aus dem Weißen Haus klingt erst Mal gut.

Für Palästinser nicht akzeptabel

Es gibt nur ein Problem: Das mit dem "Staat Palästina" in Trumps Plan ist ein Etikettenschwindel. Da soll zum Staat gemacht werden, was kein Staat ist. Und in der Form auch kein Staat sein kann. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens: Jerusalem. Donald Trump spricht von der ungeteilten Hauptstadt Israels. Die Palästinenser sollen auf einen Vorort ausweichen. Hinter der israelischen Mauer. Sie sollen auf Ost-Jerusalem verzichten. Für jeden palästinensischen Anführer ist der sogenannte Deal damit erledigt. Zweitens: Territorium. Die Palästinenser sollen im Westjordanland keine eigene Außengrenze bekommen. Israel begründet das mit Sicherheitsbedenken. Für die Palästinenser bedeutet es, dass Israel entscheiden kann, wer und was in ihren künftigen Staat gelangt. Israel kann die palästinensischen Gebiete also auch in Zukunft abriegeln. Souveränität für die Palästinenser ist das nicht. Drittens: Siedlungen. Dass Israel die großen Siedlungen in keinem Abkommen der Welt räumen würde, war auch den Palästinensern klar. Doch Israel soll laut Trump auch kleine und isolierte Siedlungen tief im Westjordanland behalten. Wenn die Palästinenser in der Gegend von Nablus auf ihren Staat à la Trump blicken, sehen sie auf den Hügeln und Bergen israelische Siedlungen. So aber wird das nichts mit einem halbwegs zusammenhängenden palästinensischen Staat.

Plan chancenlos

Über den Plan von Trump könnte man reden. Wie gesagt: Es ist schon ein Fortschritt, dass endlich wieder eine Landkarte auf dem Tisch liegt. Aber was ist ein sogenannter Deal wert, wenn praktisch alle Wünsche der israelischen Regierung schon im Vorfeld erfüllt wurden? Dass Trumps Plan chancenlos ist, liegt nicht nur am Inhalt, sondern auch an Trump. Die Palästinenser akzeptieren ihn nicht als Vermittler. Der US-Präsident nannte bei der Vorstellung seines Plans die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem Al-Aqua-Moschee. Ein Versprecher. Aber keine Kleinigkeit, denn es geht um eines der wichtigsten Heiligtümer des Islam. Und so bekommt man den Eindruck, dass sich Trump nicht wirklich für die Palästinenser interessiert. Der Nahe Osten braucht dringend Antworten, wie Israelis und Palästinenser zusammen oder getrennt leben können. Die Region braucht eine Vision. Trumps Plan ist es nicht.

