Die Lage im Gazastreifen und den angrenzenden israelischen Orten und Städten hat sich in der Nacht zugespitzt. Die "Jerusalem Post" berichtet, dass in zahlreichen israelischen Gemeinden die Sirenen heulen, um vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen zu warnen.

Das Militär teilte mit, die radikal-islamische Hamas habe in den vergangenen Stunden rund 70 Geschosse abgefeuert, von denen elf abgefangen worden seien. Nach Medienberichten wurden in der Stadt Sderot, die in unmittelbarer Nähe am nordöstlichen Ende des Gazastreifens liegt, sechs Personen verletzt.



Die israelische Luftwaffe flog als Vergeltung Angriffe im Gazastreifen, nach eigener Darstellung auf zwölf Ziele. Nach palästinensischen Angaben gab es bislang drei Verletzte.



Angesichts der Energiekrise im Gazastreifen forderten die Vereinten Nationen Israel auf, dringend benötigten Treibstoff in die Region zu lassen. UNO-Hilfskoordinator McGoldrick sagte, andernfalls müssten Krankenhäuser schließen. Es seien mindestens 60.000 Liter Treibstoff nötig, um Kliniken sowie Wasser- und Sanitäranlagen über die kommenden vier Tage zu versorgen.



Israel hat angesichts der anhaltenden Gewalt eine Blockade über den Gazastreifen verhängt. Die Lage in der Gegend ist seit Monaten angespannt. Fast jede Woche kommt es zu Protesten von Palästinensern nahe der Sperranlagen zu Israel.