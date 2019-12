Ein Raketenangriff hat eine Wahlkampfveranstaltung des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in der Stadt Aschkelon unterbrochen.

Der 70-Jährige sei nach einem Alarm vorübergehend in einen Schutzraum gebracht worden, teilte die israelische Armee mit. Das Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Militante Palästinenser hätten die Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert.



Netanjahus rechtskonservativer Likud wählt heute einen neuen Vorsitzenden. Dieser soll die Partei in die Parlamentswahl am 2. März führen. Netanjahus Wiederwahl gilt als wahrscheinlich. Allerdings ist der Premierminister wegen einer Korruptionsanklage und des Scheiterns bei der Regierungsbildung angeschlagen.