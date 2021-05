Nach Ablauf eines Ultimatums der islamistischen Hamas haben Palästinenser Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben der israelischen Armee gab es in grenznahen Gebieten sowie in Jerusalem Luftalarm. Es gab mehrere Einschläge nahe der Stadt. Medienberichten zufolge wurde das Parlament geräumt.

Die Abgeordneten seien in Schutzräume gebracht worden. Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza neun Menschen getötet worden.



Zuvor war es auf dem Tempelberg in der Altstadt erneut zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Vor der Al-Aksa-Moschee setzten Polizisten Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse gegen Steine werfende Palästinenser ein. Es ist von zahlreichen Verletzten die Rede. Am Abend gab es auf dem historischen Gelände offenbar ein Feuer. Die Hamas hatte Israel aufgefordert, bis 17 Uhr Ortszeit alle Polizisten und Siedler vom Tempelberg sowie aus dem Viertel Scheich Dscharrah in Ost-Jerusalem abzuziehen.



Auslöser der Proteste waren drohende Zwangsräumungen von palästinensischen Wohnungen in Ost-Jerusalem. Der für heute geplante Marsch tausender Israelis durch die Altstadt anlässlich des sogenannten "Jerusalem-Tags" wurde von den Veranstaltern abgesagt. Der "Jerusalem-Tag" ist in Israel ein Feiertag. Dabei wird an die Besetzung Ost-Jerusalems im Sechs-Tage-Krieg 1967 erinnert. Die US-Regierung äußerte sich besorgt über die eskalierende Gewalt. In New York trat der UNO-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

