Als erster Außenminister der USA hat der Politiker Pompeo eine jüdische Siedlung im Westjordanland besucht.

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen besichtigte er das Weingut Psagot, wie ein Sprecher Pompeos mitteilte. Auch ein Zwischenstop auf den von Israel besetzten Golanhöhen stand auf dem Programm.



Psagot liegt nahe Ramallah, wo sich der Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde befindet. Dort gab es bereits gestern Proteste gegen den Besuch Pompeos im Westjordanland. Die Autonomiebehörde verurteilte die Reise des Ministers auf das Schärfste.



Das amerikanische Außenministerium teilte unterdessen mit, Produkte aus jüdischen Siedlungen dürften in den USA künftig mit der Bezeichnung "Made in Israel" verkauft werden. Bereits vor einem Jahr hatte Pompeo mit der diplomatischen Tradition seines Landes gebrochen und erklärt, Washington sehe die israelischen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten nicht mehr als illegal an.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.