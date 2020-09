Saudi-Arabien hat seinen Luftraum für Direktflüge zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel freigegeben.

Ohne Israel namentlich zu nennen, teilte die saudische Zivilluftfahrtbehörde mit, man habe den Emiraten die Durchquerung des Luftraums für Flüge in die Emirate sowie von dort aus in alle Länder gestattet. Damit sind auch alle Flüge von und nach Israel durch den saudischen Luftraum erlaubt.



Am Montag war nach der diplomatischen Annäherung zwischen den Emiraten und Israel erstmals ein israelisches Passagierflugzeug durch den saudischen Luftraum nach Abu Dhabi geflogen. Das bisherige Überflugverbot basierte darauf, dass Saudi-Arabien Israel als Staat nicht anerkennt.