Israels Armee hat am Abend offenbar neue Luftangriffe auf das Nachbarland Syrien geflogen.

Angegriffen wurden nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens Ziele im Bereich der Ortschaft Kuneitra auf den Golanhöhen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, richtete sich der Beschuss gegen einen Militärposten. Dort seien syrische Soldaten und iranische Milizionären stationiert, hieß es.



Israel äußert sich in der Regel nicht zu solchen Angriffen. Die israelischen Streitkräfte greifen immer wieder Ziele in Syrien an. Beobachtern zufolge soll damit der Einfluss des Irans zurückgedrängt werden. Der mit Israel verfeindete Iran ist Verbündeter des syrischen Regimes und unterstützt den Kampf von Machthaber Assad im syrischen Bürgerkrieg.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.