Zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist offenbar eine Telefonverbindung eingerichtet worden.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, konnten sich Mitarbeiter ihres Netzwerks in Jerusalem und Dubai sowohl per Festnetz als auch mit Mobiltelefonen anrufen. Dies ist das erste konkrete Zeichen der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Sie hatten die Normalisierung ihres Verhältnisses am vergangenen Donnerstag vereinbart. Offizielle Stellen bestätigten die Einrichtung der Telefonverbindung zunächst nicht.



Wer aus den Emiraten bislang die israelische Landesvorwahl +972 wählte, hörte eine Ansage, dass Verbindungen nicht hergestellt werden könnten.