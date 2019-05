Der Berater von US-Präsident Trump, Kushner, ist im Rahmen seiner Nahost-Reise in Israel eingetroffen.

Auf dem Programm steht ein Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in Jerusalem. Kushner hatte zuvor bereits in Marokko und Jordanien Gespräche über seinen Plan zur Beilegung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern geführt. Der Friedensplan, von dem bisher nur wenige Details bekannt sind, sollte eigentlich nach der Regierungsbildung in Israel vorgestellt werden. Dies dürfte sich allerdings verzögern, weil es Netanjahu nicht gelungen ist, eine tragfähige Koalition zu bilden. Das israelische Parlament hatte sich deshalb gestern Abend aufgelöst und Neuwahlen für den 17. September beschlossen.