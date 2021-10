Das türkische Parlament hat den Einsatz des Militärs in Syrien und im Irak erneut verlängert.

Die Abgeordneten stimmten für eine Fortsetzung bis Oktober 2023, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Im Nordirak greift die türkische Armee mit Luft- und Bodenoffensiven immer wieder Ziele der verbotenen kurdischen PKK an. In Nordsyrien sind türkische Truppen seit 2016 mehrmals einmarschiert und halten Gebiete in der Grenzregion besetzt. Die Streitkräfte kämpfen dort gegen die Kurdenmiliz YPG, die von der Regierung in Ankara als syrischer Ableger der PKK betrachtet wird. Die YPG ist allerdings zugleich wichtigste Verbündete der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.