Ungeachtet jüngster Berichte über eine Waffenruhe zwischen Israel und militanten Palästinenserorganisationen hat es heute früh wieder Raketenbeschuss auf Israel gegeben.

In den Gebieten nahe dem Gazastreifen war Sirenengeheul zu hören. Zuvor hatte ein Gesandter der ägyptischen Regierung, die in dem Konflikt vermittelt, erklärt, seit 4 Uhr 30 gelte im Gazastreifen eine Feuerpause. Ein Vertreter des Islamischen Dschihad bestätigte das. Von israelischer Seite hieß es lediglich, so lange sich die andere Seite an die Vereinbarung halte, werde man das auch tun.



In den vergangenen Tagen hatten militante Palästinenser als Vergeltung für die gezielte Tötung eines Kommandeurs hunderte Raketen abgeschossen. Zahlreiche Israelis wurden verletzt, die meisten leicht. Israel reagierte ebenfalls mit Luftangriffen. Nach palästinensischer Darstellung kamen dabei in der vergangenen Nacht im Gazastreifen mehrere Zivilisten ums Leben.