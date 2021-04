Die Vereinten Nationen haben Israel aufgefordert, den Bewohnern von Ost-Jerusalem die Teilnahme an der bevorstehenden Parlamentswahl in den Palästinensergebieten zu ermöglichen.

Es sei sehr wichtig, dass sich die Palästinenser in allen Teilen der besetzten Gebiete an diesem sehr wichtigen demokratischen Prozess beteiligen könnten, erklärte ein UNO-Sprecher. Die derzeitigen Sicherheitsratsmitglieder Estland, Irland, Frankreich, Belgien und Deutschland forderten die israelischen Behörden in einer gemeinsamen Erklärung zudem dazu auf, die Teilnahme internationaler Wahlbeobachter zu erleichtern. Zu der Stimmabgabe am 22. Mai sind die Palästinenser aus dem Westjordanland, dem Gazastreifen und aus Ost-Jerusalem aufgerufen. Es ist die erste Wahl in den Palästinensergebieten seit 2006.



Israel hat bisher nicht mitgeteilt, ob es Wahlen auch im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems erlauben wird. Bislang verbietet das Land dort alle Aktivitäten der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.