Der UNO-Menschenrechtsrat beschließt internationale Untersuchung der jüngsten Gewalt im Nahen Osten eingeleitet.

Die Resolution wurde auf einer Sondersitzung mehrheitlich in Genf beschlossen. Neben den Angriffen und möglichen Menschenrechtsverletzungen sollen demnach auch die Ursachen von Spannungen in den palästinensischen Gebieten sowie in Israel untersucht werden, die zu der jüngsten Eskalation führten. Die israelische Regierung reagierte ablehnend auf die Entscheidung und erklärte, damit sollten Verbrechen der islamistischen Hamas übertüncht werden. Man werde nicht mit dem Rat zusammenarbeiten. Auch die USA kritisierten den Beschluss. Dieser gefährde die jüngsten Fortschritte in der Region. Die Hamas begrüßte die Resolution, betonte aber zugleich, bei ihrem eigenen Vorgehen in dem Konflikt habe es sich um legitimen Widerstand gehandelt.



Bei den elftägigen gegenseitigen Gefechten zwischen Israel und den militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen waren hunderte Menschen getötet worden. Vor rund einer Woche einigten sich beide Seiten schließlich unter Vermittlung Ägyptens auf eine Waffenruhe.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.