Der UNO-Menschenrechtsrat wirft Israel vor, im Gaza-Streifen unverhältnismäßige Gewalt gegen Zivilisten ausgeübt zu haben.

Für die von Pakistan eingebrachte Resolution stimmten 23 Staaten, acht waren dagegen und 15 enthielten sich. Alle Verursacher von Gewalt in dem Palästinensergebiet müssten vor nationalen oder der internationalen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden, heißt es in dem Text.



Die Resolution beruft sich auf einen UNO-Bericht, wonach israelische Sicherheitskräfte während der Proteste an der Grenze im vergangenen Jahr 189 Palästinenser getötet und 6.100 verletzt haben.