Der UNO-Sicherheitsrat hat die Waffenruhe zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen begrüßt. In einer gemeinsamen Stellungnahme der 15 Mitglieder heißt es, man beklage den Tod von Zivilisten durch die gewaltsame Auseinandersetzung.

Nun müsse es umgehend humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben. Derweil liefen erste Hilfsmaßnahmen an. Transporte mit Medikamenten, Lebensmitteln und Benzin hätten die Grenze von Israel zu dem Palästinensergebiet passiert, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen. Auch von Ägypten aus machte sich ein Konvoi mit 130 Lastwagen auf, der ebenfalls humanitäre und medizinische Güter liefern soll. Die Regierung in Kairo führte nach eigenen Angaben weitere Gespräche, um die Waffenruhe zu festigen und weitere Hilfen für Palästinenser auf den Weg zu bringen.



Nach elf Tagen gegenseiter Angriffe und Raketenbeschüsse war in der Nacht zum Freitag eine Waffenruhe zwischen Israel und den radikalen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad in Kraft getreten. Bisher wird sie großenteils eingehalten.

