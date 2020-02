Der UNO-Sicherheitsrat hat seine Unterstützung einer Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bekräftigt.

Das machten die 15 Mitgliedsstaaten in einer gemeinsamen Erklärung deutlich. Diese erfolgte nach neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Extremistengruppe Islamischer Dschihad im Gazastreifen. Sie hatte am Sonntag rund 80 Raketen auf Israel abgefeuert, nachdem das Militär einen ihrer Kämpfer an der Grenze zum Gazastreifen getötet hatte. Bei Luftangriffen des israelischen Militärs auf mutmaßliche Stellungen der Islamisten, kamen nach palästinensischen Angaben zwei weitere Extremisten ums Leben. Gestern Abend erklärte der Islamische Dschihad seine Angriffe zunächst für beendet.