US-Außenminister Pompeo hat zum Auftakt seines Besuchs in Israel den Willen der amerikanischen Regierung bekräftigt, den Nahost-Plan von Präsident Trump umzusetzen.

In der Frage müssten Fortschritte erzielt werden, sagte Pompeo zu Beginn eines Treffens mit Ministerpräsident Netanjahu in Jerusalem. Der Nahost-Plan war international auf Kritik gestoßen, weil er den Palästinensern erhebliche Zugeständnisse abverlangt. Unter anderem wird darin die Anerkennung aller bestehenden israelischen Siedlungen im Westjordanland in Aussicht gestellt.



Nach seinem Gespräch mit Netanjahu will Pompeo auch mit dem designierten Verteidigungsminister Gantz zusammenkommen. Netanjahu und Gantz hatten sich kürzlich auf die Bildung einer Einheitsregierung geeinigt. Diese soll morgen vereidigt werden.



Im Westjordanland wurde heute früh nach palästinensischen Angaben ein Jugendlicher bei Zusammenstößen von der israelischen Armee erschossen. Bei dem Vorfall in der Nähe von Hebron wurden außerdem vier weitere Palästinenser verletzt. Gestern war ein israelischer Soldat bei einem Einsatz im Westjordanland durch einen Steinwurf getötet worden.