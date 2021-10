Die US-Regierung hat die neuen israelischen Pläne für den Siedlungs-Ausbau im Westjordanland scharf kritisiert.

Man lehne solche Vorhaben entschieden ab, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums in Washington. Man sei tief besorgt wegen des israelischen Regierungsplans. Dieser laufe den Bemühungen um Deeskalation entgegen und gefährde die Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung.



Es ist das erste Mal seit Jahren, dass die USA öffentlich so deutliche Kritik an der israelischen Siedlungspolitik üben. Präsident Biden setzt sich damit von dem Kurs seines Amtsvorgängers Trump ab. Unter Trump hatten die USA die israelischen Siedlungsaktivitäten auf besetztem palästinensischen Gebiet pauschal gebilligt.



Die israelische Regierung hatte am Wochenende den Bau von mehr als 1.300 neuen Siedler-Wohnungen im Westjordanland angekündigt. Es handelt sich um die erste derartige Entscheidung der neuen israelischen Regierung unter Ministerpräsident Bennett.

