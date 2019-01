Im Rahmen seiner Reise durch mehrere arabische Länder hat

Bei einem Treffen mit Präsident al-Sisi in Kairo bekräftigte er, dass der Kampf gegen die Terrormiliz IS trotz des angekündigten Truppenabzugs aus Syrien weitergehe. Pompeo bezeichnete den Iran als größte Bedrohung im Nahen Osten. Ähnlich hatte sich der US-Außenminister zuvor in Jordanien und im Irak geäußert.



Nach der Ankündigung von US-Präsident Trump im Dezember, die Truppen aus Syrien abzuziehen, herrscht weiter Unklarheit darüber, wann dies geschehen soll. In dem Bürgerkriegsland sind etwa 2.000 US-Soldaten stationiert.