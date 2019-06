Die Vereinigten Staaten haben auf einer Geberkonferenz in Bahrain ihren Wirtschaftsplan für die Palästinensergebiete offiziell vorgestellt. Der US-Gesandte Kushner äußerte zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung die Hoffnung, mit dem Geld könnten die palästinensischen Gebiete in ein Vorzeigemodell für Handel und Fortschritt umgewandelt werden.

Das Vorhaben soll durch Beiträge der Konferenz-Teilnehmer, vor allem von reichen Golf-Staaten, finanziert werden. Es sieht Investitionen von 50 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre vor. Die Palästinenser lehnen den US-Vorschlag unter anderem ab, weil er politische Fragen ausklammere. Das Treffen in Bahrain soll der erste Teil einer Initiative der US-Regierung zur Lösung des Nahost-Konflikts sein. Unterdessen hat das Flüchtlingsprogramm der Vereinten Nationen für Palästinenser auf einer eigenen Geberkonferenz in New York mehr als 110 Millionen US-Dollar an Spenden gesammelt. Die USA hatten vergangenes Jahr ihre Zusagen von rund 300 Millionen Dollar gestrichen.