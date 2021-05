Der Nahost-Experte des US-Außenministeriums, Hady Amr, bemüht sich in Israel um Vermittlung im Gaza-Konflikt. Die US-Botschaft in Jerusalem verbreitete ein Foto von seiner Ankunft. Israelis und Palästinenser verdienten das gleiche Maß an Freiheit, Sicherheit, Würde und Wohlstand, hieß es in der Mitteilung. Zulgleich wurde Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstrichen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, scheiterte Ägypten bei der Vermittlung einer Feuerpause. Eine ägyptische Delegation, die nach Tel Aviv gereist sei, habe keinen Erfolg gehabt, hieß es. Auch Frankreichs Präsident Macron warb in einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu für eine friedliche Lösung. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Twitter, sie verurteile die Attacken der Hamas auf israelisches Gebiet. Die Gewalt müsse sofort beendet werden.

Kein Ende der Gefechte in Sicht

Derweil feuerten militante Palästineser vom Gazastreifen aus den fünften Tag in Folge Raketen auf Israel ab. Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben seinerseits unter anderem ein kilometerlanges Tunnelsystem der radikal-islamischen Hamas an. Zudem wurde ein weiteres mehrstöckiges Haus in Gaza-Stadt beschossen und zum Einsturz gebracht. Darin soll sich eine Bank mit Verbindungen zur Hamas befunden haben. An den Angriffen waren nach israelischen Angaben neben Flugzeugen auch Panzer beteiligt. Diese hätten Ziele im Küstengebiet beschossen, hieß es.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn der Eskalation des Konflikts mehr als 120 Palästinenser getötet und hunderte verletzt. Wie die israelische Armee mitteilte, kamen in Israel durch den palästinensischen Raketenbeschuss der vergangenen Tage acht Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.