Die USA wollen ihre Truppenstärke im Irak in den kommenden Monaten weiter reduzieren.

Das erklärten die Regierungen in Washington und Bagdad in einer gemeinsamen Mitteilung. Begründet wurde die Truppenreduzierung mit Fortschritten bei der Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat. Die Vereinigten Staaten hätten bekräftigt, dass sie weder eine ständige militärische Präsenz noch dauerhafte Stützpunkte im Irak anstrebten, hieß es weiter.



Washington führt eine internationale Koalition an, die in der Region gegen die Extremisten vorgeht. Rund 5.000 US-Soldaten sind im Einsatz.