Am zweiten Tag der Waffenruhe zwischen Israel und den Palästinensern sind erste Hilfsmaßnahmen für den Gazastreifen angelaufen. Transporte mit Medikamenten, Lebensmitteln und Benzin hätten die Grenze von Israel zu dem Palästinensergebiet passiert, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen.

Auch von Ägypten aus machte sich ein Konvoi mit 130 Lastwagen auf, der ebenfalls humanitäre und medizinische Güter liefern soll. Derweil führte die ägyptische Regierung weitere Gespräche, um die Waffenruhe zu festigen und weitere Hilfsmaßnahmen für die Palästinenser auf den Weg zu bringen. Auch die Vereinten Nationen beteiligen sich an der Koordinierung. Das UNO-Büro zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte mit, dass etwa 800.000 Menschen im Gazastreifen keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Leitungswasser haben.



Nach elf Tagen gegenseiter Angriffe und Raketenbeschüsse war in der Nacht zum Freitag eine Waffenruhe zwischen Israel und den radikalen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad in Kraft getreten. Bisher wird sie großenteils eingehalten.

