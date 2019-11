Die zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppierung "Islamischer Dschihad" vereinbarte Waffenruhe wird nicht vollständig eingehalten.

Aus dem Gaza-Streifen wurden erneut Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Nach Angaben der israelischen Armee fing das automatische Abwehrsystem die Geschosse ab.



Die Feuerpause war am frühen Morgen in Kraft getreten. In den vorangegangenen zwei Tagen hatte die israelische Armee mit Luftangriffen auf den Beschuss der militanten Palästinenser reagiert. Dabei wurden mindestens 34 Menschen getötet. 16 von ihnen waren palästinensischen Angaben zufolge Zivilisten.