Die Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas sind vorerst gescheitert.

Nach neuem Raketenbeschuss durch militante Palästinenser griff die israelische Armee in der Nacht wieder Ziele im Gazastreifen an. Die Luftwaffe teilte mit, es seien mehrere Einrichtungen der Hamas getroffen worden. Ein Armee-Sprecher drohte mit weiterer Vergeltung, sollten die Raketenangriffe nicht aufhören. Die Hamas bestritt, für den jüngsten Beschuss verantwortlich zu sein.



Die Waffenruhe war am Montag von Ägypten vermittelt und durch die Hamas verkündet worden. Anlass war ein Raketenangriff auf ein israelisches Wohnhaus, durch den mehrere Menschen verletzt wurden.