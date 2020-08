Israel hat nach anhaltenden Angriffen mit Brand-Ballons aus dem Gazastreifen erneut Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen.

Auf Twitter teilte die Armee mit, es seien Einrichtungen der islamistischen Hamas attackiert worden, darunter Militärgelände, Beobachtungsposten und unterirdische Einrichtungen. Laut der "Jerusalem Post" waren Hubschrauber und Panzer im Einsatz. Die Luftwaffe hatte bereits in der Nacht zu Mittwoch Hamas-Ziele beschossen. Zuletzt hatten militante Palästinenser wieder verstärkt Ballons aus dem Gazastreifen in Richtung Israel fliegen lassen, an denen Brand- oder Sprengsätze befestigt waren.



Als weitere, wirtschaftliche Sanktion reduzierte Israel zudem die Fischereizone vor dem Palästinensergebiet von 15 auf acht Seemeilen. Zuvor war bereits der einzige Grenzübergang für Warenlieferungen in den Gazastreifen geschlossen worden.