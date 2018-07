Einen Tag nach den neuerlichen Protesten am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen ist ein weiterer Palästinenser gestorben.

Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, erlag ein Jugendlicher seinen Verletzungen, die er durch einen Schuss in die Brust erlitten hatte. Bereits gestern waren zwei Palästinenser getötet worden, mehr als 80 Menschen wurden verletzt. Die israelische Armee hatte das Feuer eröffnet, nachdem Palästinenser den Grenzzaun beschädigt und Steine auf die Soldaten geworfen hatten. An den Unruhen in mehreren Abschnitten des Zauns waren nach israelischen Angaben insgesamt 7.000 Palästinenser beteiligt.

