Bundesaußenminister Maas hat Israel Solidarität zugesichert und gleichzeitig auf eine Waffenruhe im Konflikt mit der islamistischen Hamas gedrungen.

Bei einem Treffen mit Außenminister Aschkenasi in Tel Aviv sprach der SPD-Politiker von einer ernsten Situation, in der sich die Menschen befänden. Israel habe das Recht, sich gegen Angriffe zu verteidigen. Den Beschuss durch die Hamas könne kein Staat akzeptieren, betonte Maas.



Derweil attackierte die israelische Luftwaffe weitere Ziele im Gazastreifen. So sei unter anderem erneut das Tunnelsystem bombardiert worden, hieß es. Militante Palästinenser feuerten ihrerseits wieder Raketen ab.

