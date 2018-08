Der Nahostexperte und Publizist Lüders hat sich überrascht von dem Gesprächsangebot der USA an den Iran gezeigt.

Lüders sagte im Deutschlandfunk, die Linie der US-Regierung habe bisher darin bestanden, den Druck auf die Islamische Republik zu erhöhen und letztlich einen Regimewechsel herbeizuführen. Ziel sei es, den Iran wirtschaftlich zur Kapitulation zu zwingen und die religiösen und ethnischen Minderheiten gegen die Regierung aufzuwiegeln.



Lüders betonte, bei aller Kritik an der Führung in Teheran seien es die USA gewesen, die das Atomabkommen einseitig aufgekündigt hätten. Dabei habe die Internationale Atomenergiebehörde elf Mal bestätigt, dass der Iran sich an die Vereinbarung halte.



US-Präsident Trump hatte ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Rohani ins Gespräch gebracht. Die Reaktionen aus dem Iran sind bisher zurückhaltend bis abweisend. Trump hatte nach monatelangen gegenseitigen Drohungen auch den nordkoreanischen Machthaber Kim getroffen.