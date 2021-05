Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts hat es in Deutschland weitere anti-israelische und antisemitische Vorfälle gegeben.

In Mannheim schlugen Unbekannte eine Scheibe der dortigen Synagoge ein. In Solingen und Berlin wurden israelische Flaggen verbrannt beziehungsweise gestohlen. In Gelsenkirchen und Hannover löste die Polizei gestern Abend Demonstrationen auf, bei denen antiisraelische und antisemitische Parolen skandiert wurden. In Bremen verlief am Nachmittag eine pro-palästinensische Demonstration mit rund 1.500 Teilnehmern offenbar ohne Zwischenfälle. Bereits in der Nacht auf Mittwoch waren vor Synagogen in Münster und Bonn ebenfalls israelische Fahnen angezündet worden; in Bonn wurde zudem der Eingang der Synagoge durch Steinwürfe beschädigt.



Mehrere Bundesländer ordneten zusätzlichen Schutz für jüdische Einrichtungen an. Bundesaußenminister Maas sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Staat müsse ohne Wenn und Aber die Sicherheit der Synagogen gewährleisten. Auch zahlreiche weitere Politiker verurteilten die Vorfälle. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sprach angesichts der Ereignisse in Gelsenkirchen von "purem Antisemitismus".

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.