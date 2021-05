Die jüngste Eskalation der Gewalt zwischen Palästinensern und der israelischen Armee hat für viele überraschend zu massiven Ausschreitungen in mehreren Städten Israels geführt. In der Kleinstadt Lod unweit von Tel Aviv spricht der Bürgermeister der Stadt, Yair Revivo, gar von einem Bürgerkrieg. Man habe die Kontrolle vollständig verloren.

In Lod leben zwei Drittel Juden und ein Drittel Araber. Obwohl Schießereien und Gewalt dort alltäglich sind, lebten die beiden Bevölkerungsgruppe lange Zeit einvernehmlich nebeneinander. Gestern Abend schoss ein Mann mit einer halbautomatischen Waffe auf eine Gruppe bewaffneter Juden und verletzte dabei einen Menschen. In den vergangenen Tagen haben Vermummte mit Brandsätzen und Molotow-Cocktails auf schwer bewaffnete Polizisten gezielt, Autos gingen in Flammen auf, Randalierer warfen Steine auf Autos und durch die Fensterscheiben von Geschäften. Anfang der Woche brannten sogar mehrere Synagogen. Übergangsverteidigungsminister Benny Gantz verlängerte den Ausnahmezustand für die Stadt um weitere 48 Stunden.

Präsident Rivlin sprach von Pogrom

Der israelische Präsident Reuven Rivlin verurteilte die Angriffe ein Lod und sprach von einem Pogrom. Die Unruhen im ganzen Land durch einen - Zitat "aufgewiegelten und blutrünstigen arabischen Mob", der Menschen verletze, Eigentum beschädige und selbst heilige jüdische Stätten angreife, seien unverzeihlich. Den Repräsentanten der Araber warf Rivlin Schweigen vor. Das sei beschämend.



Die Polizei nahm in mehreren Städte einige Verdächtige fest - darunter in Tel Aviv, Beerscheva und Netanja. In dem Ort Kalansawe in der Nähe des Westjordanlands untersucht die Polizei einen Vorfall, bei dem eine Polizeistation in Brand gesteckt worden sein soll. In Jaffa wurde ein 19-jähriger israelischer Soldat angegriffen und schwer verletzt.

Schäden in historischer Altstadt von Akko

Bei der seit Tagen anhaltenden Gewalt wurden auch mehrere Kulturstätten beschädigt. In Akko richteten arabische Randalierer laut der Tageszeitung "Haaretz" große Schäden in der historischen Altstadt der Hafenstadt an, die als Unesco-Welterbestätte gilt. In Lod kam das neue Mosaikmuseum zu Schaden. Die Öffnung der Einrichtung war für die nächsten Monate geplant. Auch das Kunstmuseum in Haifa wurde Ziel von Übergriffen.

Gewalt von beiden Seiten

Gewalt geht von beiden Seiten aus. Extremisten attackierten südlich von Tel Aviv auf der Strandpromenade in Bat Yam einen arabischen Einwohner und verletzten diesen mit Knüppeln schwer. Kamerateams übertrugen den Moment live im öffentlichen Fernsehen. Zuvor hatten sie arabisches Eigentum in der Stadt verwüstet - darunter die Eisdiele Victory. Man beobachte einen Lynchmord in Echtzeit, sagte der Reporter im Hintergrund. "Hier gibt es keine Polizei." Die "Times of Israel" berichtete, dass Gruppen auf den Straßen "Tod den Arabern" skandiert hätten. Auf dem Mahane Yehuda Markt in Jerusalem sei ein Araber mit einem Messer schwer verletzt worden, hieß es weiter.

"Nichts rechtfertigt es Araber und Juden zu lynchen"

Premierminister Netanjahu betonte diese Woche, nichts rechtfertigt es, Araber unter Juden "zu lynchen", und nichts rechtfertigt es, Juden unter Arabern "zu lynchen". Das Land führe einen Kampf "an zwei Fronten". Oppositionsführer Yair Lapid verurteilte die Gewalt ebenfalls und Sprach von einem kompletten Kontrollverlust. Jüdische und arabische Randalierer hätten Israel den Krieg erklärt, sagte er.



Beobachtern zufolge entladen sich bei den Protesten auch innergesellschaftliche Spannungen. Im Jahr 2020 gab es laut der Tageszeitung "Haaretz" 95 Morde in der arabischen Community Israels. So viel wie seit 20 Jahren nicht mehr, hieß es. Zugleich werde hier viel seltener Anklage gegen mutmaßliche Täter erhoben, berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Viele arabische Israelis beklagen seit langem eine Zweiklassengesellschaft. Im Übrigen wollen viele von ihnen lieber als palästinensische Israelis bezeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.