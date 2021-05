Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, hat von der Bundesregierung ein stärkeres Engagement zur Deeskalation im Nahostkonflikt verlangt.

Die Sicherheit Israels sei Teil deutscher Staatsräson, sagte sie der "Bild am Sonntag". Man könne den abscheulichen Angriffen der Hamas nicht einfach zusehen. Neben Telefondiplomatie sollten hochrangige Vertreter der Bundesregierung in die Region entsandt werden, um mit engen Verbündeten ein sofortiges Ende der Gewalt zu vermitteln. Bundesaußenminister Maas, SPD, bekräftigte seine Forderungen nach Schritten zur Deeskalation.



US-Präsident Biden sprach am Abend in seinem Bemühen um Vermittlung mit Israels Regierungschef Netanjahu und Palästinenserpräsident Abbas.



Militante Palästinenser im Gazastreifen setzten in der Nacht ihren Raketenbeschuss auf Israel fort.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.