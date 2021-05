Elf Tage lang hatten sich Israel und die radikalislamische Hamas beschossen. Nun laufen Gespräche, um die Waffenruhe zu festigen. Unterdessen werden die Forderungen nach einer Zwei-Staaten-Lösung lauter.

Der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Gahler, mahnte Perspektiven für die Palästinenser im Nahostkonflikt an. Die Sicherheit Israels könne auf Dauer nur gewährleistet werden, wenn sie zusammen mit deren Lage gesehen werde, sagte der CDU-Politiker dem MDR-Hörfunk. Auch den Palästinensern stehe territorial und politisch ein Anteil zu. Dazu gehöre ein Siedlungsstopp Israels, führte Gahler aus. Man müsse im Nahostkonflikt auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinarbeiten. Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der Partei "Die Linke" im Bundestag, Gysi. Ohne Verbesserungen für die Palästinenser werde deren Frust immer wieder in Gewalt umschlagen, führte Gysi im NDR-Hörfunk aus. Wenn Israel ein jüdischer Staat bleiben wolle, gebe es keine Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung.

Biden: "Zwei-Staaten-Lösung ist einzige Antwort"

Zuvor hatte US-Präsident Biden betont, zwei Staaten seien die "einzige Antwort". Biden kündigte zudem die Unterstützung der USA für den Wiederaufbau nach den Zerstörungen im Gazastreifen durch die israelischen Bombenangriffe an. Die Hilfe solle aber mit der moderateren Fatah in einer Weise abgestimmt werden, die es der Hamas nicht erlaube, "einfach ihr militärisches Arsenal aufzustocken".

Bütikofer: Ohne neue Palästinenserführung keine Zuerkennung von Staatlichkeit

Zuletzt hatten viele Beobachter die Zwei-Staaten-Lösung aufgrund der politischen und territorialen Gegebenheiten im Nahen Osten als zunehmend unrealistisch bewertet. Der Grünen-Europaparlamentarier Bütikofer sagte im WDR-Hörfunk, die palästinensische Autorität sei heute wesentlich weiter entfernt von irgendeiner sinnvollen Staatlichkeit als sie es vor fünf oder zehn Jahren gewesen sei. Präsident Abbas habe "völlig abgewirtschaftet". Abbas sei nicht der Palästinenserführer, der in der Lage sei, wirksame Schritte in Richtung einer Friedenlösung zu gehen. Ohne eine neue Führung auf der palästinensischen Seite - die nicht von der terroristischen Hamas kommen könne - sei die formelle Zuerkennung einer Staatlichkeit nicht wirklich hilfreich.



Unterdessen laufen in Israel und im Gazastreifen weitere Gespräche zur Festigung der Waffenruhe. In den Gesprächen durch Vermittlung einer ägyptischen Delegation gehe es auch um Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen. Nach elf Tagen gegenseitigen Beschusses zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen trat in der Nacht zum Freitag eine vereinbarte Waffenruhe in Kraft. Diese hielt auch heute an, obwohl es gestern in Jerusalem erneut zu Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern gekommen war.

