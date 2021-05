Ein Ende der Gewalt zwischen der israelischen Armee und militanten Palästinensern zeichnet sich nicht ab. Zwar hat die islamistische Terrororganisation Hamas nach verschiedenen Medienberichten eine Waffenruhe angeboten. Doch Israel lehnt bisher ab. Wie realistisch ist die Aussicht auf eine Feuerpause?

Zuletzt berichtete etwa die Deutsche Presse-Agentur von einem ägyptischen Vermittlungsversuch. Israelische Vertreter hätten dabei aber alle Vorschläge für eine - auch nur vorübergehende - Feuerpause zurückgewiesen. Eine Delegation aus Kairo habe am Donnerstag bei Gesprächen in Tel Aviv keinen Erfolg gehabt.

Vermittlungen hatten früher relativ schnell Erfolg

ARD-Hörfunk-Korrespondent Benjamin Hammer weist darauf hin, dass bei früheren Eskalationen die Vermittlungsversuche etwa von Ägypten, Katar und den Vereinten Nationen relativ schnell Früchte getragen hätten. Die Hamas biete traditionell Feuerpausen an, wenn sie stark unter Druck stehe - und das sei sie auch jetzt.

Russland berichtet über Angebot der Hamas

So berichtete zum Beispiel das russische Außenministerium gestern über ein solches Angebot der Hamas. Deren Vertreter Moussa Abu Marzouk sagte demnach in einem Telefonat mit dem russischen Vize-Außenminister Bogdanov, die Angriffe würden eingestellt, wenn das israelische Militär seine Angriffe auf den Gaza-Streifen ebenfalls stoppe.

Israel will nichts von Waffenruhe wissen

Doch Israel will von einer Waffenruhe nichts wissen. Verteidigungsminister Gantz stellte zuletzt klar, man bereite sich nicht auf eine Feuerpause vor. Es gebe kein Enddatum für die laufende Operation. Auch Ministerpräsident Netanjahu hatte gesagt, die Hamas müsse einen hohen Preis bezahlen. Das deutet ebenfalls darauf hin, dass aus einer Waffenruhe vorerst nichts wird.

Wie glaubwürdig ist die Hamas?

Allerdings gibt es über die Haltung der Hamas auch unterschiedliche Berichte. So schlug der Hamas-Vertreter Marzouk, den Russland zitierte, in Medien, die seiner eigenen Organisation nahestehen, einen anderen Ton an. Der "Times of Israel" zufolge soll er gesagt haben: "Die Europäer sagten uns (der Hamas), wir sollten aufhören, Kurzstreckenraketen abzufeuern, ansonsten würden sie sich nicht am Wiederaufbau des Gazastreifens beteiligen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir dann eben unsere Kurzstreckenraketen stoppen - und stattdessen Langstreckenraketen verwenden."

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.