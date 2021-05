Vertreter deutscher Islamverbände haben die antisemitischen Vorfälle bei Kundgebungen zum Nahostkonflikt scharf verurteilt.

Die DITIB appellierte an Musliminnen und Muslime, sich von hasserfüllten Menschenansammlungen fernzuhalten. Ihr Landesgeschäftsführer in Hessen, Akdeniz, führte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" aus, dass die - Zitat - "vermeintlichen Proteste" antisemitische und demokratiefeindliche Züge angenommen hätten, sehe man mit großem Entsetzen. Der israelisch-palästinensische Konflikt werde missbraucht, um das emotionale Empfinden Gläubiger zu instrumentalisieren. Es sei auf das Schärfste zu verurteilten, dass Juden, jüdische Symbole und Synagogen zur Zielscheibe antisemitischer Hassübergriffen würden, führte Akdeniz aus. Beim Zentralrat der Muslime hieß es, wer unter dem Vorwand von Kritik an Israel Synagogen und Juden angreife, habe jedes Recht auf Solidarität verwirkt.

