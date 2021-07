Israel weitet aufgrund der Beruhigung der Sicherheitslage die Fischereizone vor dem Gazastreifen wieder aus.

Statt bis zu sechs Seemeilen - das entspricht rund elf Kilometern - kann von heute an wieder bis zu zwölf Seemeilen vor der Küste gefischt werden, wie die israelischen Behörden mitteilten.



Zuletzt hatte es aus dem Gazastreifen wieder Angriffe durch Ballons gegeben, die mit Spreng- und Brandsätzen bestückt sind. Im Mai gab es elf Tage lang einen bewaffneten Konflikt zwischen der Armee und militanten Palästinensern im Gazastreifen. Dabei starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 255 Menschen. In Israel gab es nach offiziellen Angaben 13 Todesopfer.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.