Malaysia will keine Sportveranstaltungen mehr mit israelischer Beteiligung ausrichten.

Die Regierung bekräftigte mit diesem Beschluss am Mittwoch ihre Entscheidung, israelische Sportler von einem Qualifikationswettbewerb für den Schwimmwettbewerb der Paralympics 2020 in Tokio auszuschließen. Er soll im Juli stattfinden. Malaysias Außenminister Saifuddin Abdullah sagte, das Kabinett habe bestätigt, dass israelische Delegierte nicht mehr zu Sport- und anderen Veranstaltungen einreisen dürfen. Malaysia werde keine Veranstaltungen mit israelischer Beteiligung mehr ausrichten, "um den festen Standpunkt in der israelischen Frage zu reflektieren". Zuvor hatte Premierminister Mahathir Mohamad gesagt, dass er eine Absage der Veranstaltung in Kauf nehmen würde.



Das überwiegend muslimische Malaysia unterstützt im Nahostkonflikt die Palästinenser. Saifuddin sagte, dass der Umgang Israels mit den Palästinensern nicht nur eine religiöse Frage sei, sondern eine Verletzung von Menschenrechten. Eine Stellungnahme des IOC liegt bislang nicht vor.