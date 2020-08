Palästinenser im Gazastreifen haben ihre Angriffe auf Israel fortgesetzt.

Zuletzt ließen sie täglich Dutzende Ballons aufsteigen, an denen Brandflaschen oder Sprengsätze befestigt waren. Auch Raketen wurden abgefeuert. Die israelische Armee griff daraufhin militärische Ziele der Hamas an. Dabei seien in der Nacht unterirdische Einrichtungen der islamistischen Organisation, die das Küstengebiet beherrscht, beschossen worden, hieß es. Zudem wurden Waren- und Treibstofflieferungen nach Gaza untersagt. Nur noch wichtige humanitäre Güter dürften die Grenze passieren.