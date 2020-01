Der Nahost-Friedensplan der US-Regierung sieht nach Darstellung von Präsident Trump eine "realistische Zwei-Staaten-Lösung" für Israel und die Palästinenser vor. Er stellte das Papier in Washington in Anwesenheit von Israels Ministerpräsident Netanjahu vor. Zum besonders umstrittenen Status von Jerusalem indes verwirrte er mit uneindeutiger Wortwahl.

Demnach soll Jerusalem "die ungeteilte Hauptstadt Israels" bleiben, erkärte Trump einerseits. Andererseits meinte er, die Palästinenser sollten ihre Haupstadt "in Ostjerusalem" haben. Er habe Palästinenserpräsident Abbas bereits per Brief über seine Vorschläge informiert. Sollte dieser den Weg des Friedens wählen, könne er auf die Hilfe der USA und anderer Staaten zählen, meinte Trump. Die Vision seiner Regierung für die Zukunft im Nahen Osten werde die bisherige Abhängigkeit der Palästinenser von ausländischer Hilfe beenden und eine friedliche Koexistenz ermöglichen. Wie Trump weiter ausführte, betrachtet Netanjahu den Plan als Basis für direkte Friedensverhandlungen mit den Palästinensern.



In einer ersten Reaktion lehnte die im Gazastreifen regierende radikal-islamische Hamas Trumps Plan als "Unsinn" ab. Die Palästinenserführung im Westjordanland hatte den Plan schon im Vorfeld zurückgewiesen und Trump vorgeworfen, in dem Konflikt einseitig Partei zu ergreifen.